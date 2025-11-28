Скидки
«Напоминает Дончича и Леброна». Перкинс выделил игрока НБА

«Напоминает Дончича и Леброна». Перкинс выделил игрока НБА
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о разыгрывающем «Детройт Пистонс» Кейде Каннингеме. По мнению Перкинса, Каннингем в данный момент входит в топ-10 игроков НБА.

«Кейд Каннингем уже входит в топ-10 игроков НБА. Те, кто сейчас выше него, уже замечают его рост. Кейд напоминает мне Луку Дончича и Леброна Джеймса. Игрок периметра ростом шесть футов восемь дюймов [около 203 см], сильный, физически мощный, который может набирать очки в любых игровых ситуациях и делать лучше тех, кто вокруг него», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.

