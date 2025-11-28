Гилберт Аренас назвал двух звёзд команды НБА, которые не подходят друг другу

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил сомнение в сочетаемости тандема Джеймса Хардена и Кавая Леонарда в «Лос-Анджелес Клипперс». По его мнению, оба игрока невероятно талантливы, но не усиливают игру друг друга.

«Команды, с которыми выигрывает Джеймс, не обладают талантом. Обычно это посредственные игроки… Узкоспециализированные. Если в составе слишком много талантливых игроков, ему приходится сильно перестраивать подход, чтобы заставить всех этих ребят работать вместе.

Кавай скорее ориентирован на изоляцию. Джеймс же контролирует мяч, отдаёт передачи, а остальные просто делают своё дело. Думаю, он и Кавай не синхронизированы», — сказал Гилберт в своём подкасте.

