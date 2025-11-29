Назван статус Егора Дёмина перед матчем с «Филадельфией» – RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе команды на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Филадельфия Сиксерс». Об этом информирует известный портал RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что эти данные носят предварительный характер. Встреча состоится 29 ноября. Её начало запланировано на 3:30 мск.

Также отмечается, что в старте «Бруклина», помимо Дёмина, выйдут Теренс Мэнн, Зайари Уильямс, Ноа Клауни и Николас Клэкстон. Лидер команды Майкл Портер участия в игре не примет.

Дёмин к данному моменту принял участие в 16 матчах этого сезона НБА, в которых в среднем набирал 7,6 очка, совершал 3,4 подбора и выполнял 3,4 передачи.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: