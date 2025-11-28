«Не понимаю, как?!» Нигерийский центровой ЦСКА назвал главный минус Москвы

Нигерийский центровой московского ЦСКА Тони Джекири поделился впечталениями от жизни в столице России, назвав главный недостаток города.

«Москва — отличный город. Мне очень нравится жить здесь. Но главный минус Москвы — это пробки. Куда бы ты ни поехал, ощущение, что всегда попадаешь в пробку! Постоянно! Не понимаю, как можно ехать пару километров целый час! Это кошмар!

Метро? О, нет. Никакого метро. Насколько я знаю, там тоже очень серьезный трафик, много людей. Стараюсь передвигаться только на машине», — приводит слова Тони Джекири Legalbet.

Джекири выступает в ЦСКА с 2023 года. До столичного клуба он успел поиграть в другой российской команде — УНИКСе.