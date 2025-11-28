Обрадович настаивает на уходе из «Партизана», решение отложено до субботы — Eurohoops

Желько Обрадович подтвердил решение покинуть пост главного тренера «Партизана» на встрече с руководством клуба в пятницу, 28 ноября. Легендарный специалист отказался пересматривать свою отставку, сославшись на разногласия с частью игроков и невозможность изменить состав в декабре, сообщает Eurohoops.

Клуб отклонил первоначальное заявление об отставке в среду и попытался уговорить тренера остаться, но пятничная встреча не изменила ситуацию. Официальное подтверждение расставания ожидается после повторного раунда переговоров в субботу утром.

Девятикратный чемпион Евролиги, в том числе победитель 1992 года в составе «Партизана», с которого началась его рекордная серия, вернулся в сербский клуб в 2021 году по трёхлетнему контракту, а в 2024 году продлил его до конца сезона-2025/2026.