Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» уволил спортивного директора Зорана Савича

«Партизан» уволил спортивного директора Зорана Савича
Аудио-версия:
Комментарии

Спустя четыре года после назначения на должность спортивного директора 59-летний Зоран Савич был уволен из «Партизана» по обоюдному согласию, о чём команда объявила сегодня, 28 ноября, после встречи с главным тренером команды Желько Обрадовичем. Об этом сообщает Eurohoops.

Трёхкратный чемпион Евролиги был принят на работу в 2021 году. В разные годы он также занимал должности генерального директора в «Барселоне» и генерального менеджера клуба «Фортитудо».

Напомним, что ранее Желько Обрадович подал в отставку с поста главного тренера «Партизана», однако руководство клуба отклонило его заявление и попросило пересмотреть решение. После пятничной встречи сербский специалист продолжает настаивать на уходе, ссылаясь на разногласия с игроками и невозможность усилить состав в зимнее трансферное окно. Окончательное решение по будущему тренера ожидается после заседания правления клуба в субботу.

Материалы по теме
Обрадович настаивает на уходе из «Партизана», решение отложено до субботы — Eurohoops
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android