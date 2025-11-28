«Партизан» уволил спортивного директора Зорана Савича

Спустя четыре года после назначения на должность спортивного директора 59-летний Зоран Савич был уволен из «Партизана» по обоюдному согласию, о чём команда объявила сегодня, 28 ноября, после встречи с главным тренером команды Желько Обрадовичем. Об этом сообщает Eurohoops.

Трёхкратный чемпион Евролиги был принят на работу в 2021 году. В разные годы он также занимал должности генерального директора в «Барселоне» и генерального менеджера клуба «Фортитудо».

Напомним, что ранее Желько Обрадович подал в отставку с поста главного тренера «Партизана», однако руководство клуба отклонило его заявление и попросило пересмотреть решение. После пятничной встречи сербский специалист продолжает настаивать на уходе, ссылаясь на разногласия с игроками и невозможность усилить состав в зимнее трансферное окно. Окончательное решение по будущему тренера ожидается после заседания правления клуба в субботу.