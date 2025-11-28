Кореец установил рекорд в отборе на ЧМ-2027

25-летний форвард сборной Южной Кореи Хёнджун Ли установил рекорд отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу в 2027 году, реализовав девять трёхочковых бросков в одном матче. В победной игре с Китаем (80:76) он оформил дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов. Об этом сообщает официальный сайт ФИБА.

Ли стал первым баскетболистом, кому покорилась эта отметка. Ранее восемь трёхочковых в матчах оформляли семь игроков: Джон Дженкинс, Кассиус Робертсон, Ки Ли, Амир Сауд, Наото Цудзи, Эй Джей Убой и Амедео Делла Валле.

Шесть трёхочковых Ли реализовал в первой половине встречи и добавил ещё три после перерыва. Рекорд был установлен в первом матче квалификации перед ответной игрой в Вонджу 1 декабря.

В процессе квалификации будут определены 31 из 32 команд, которые пройдут отбор на чемпионат мира по баскетболу в 2027 году. Как страна-организатор Катар автоматически получит право участвовать в турнире.