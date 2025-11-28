Леброн Джеймс объяснил, почему игроки НБА перестали играть один на один после тренировок

Легенда НБА Леброн Джеймс и двукратный MVP Стив Нэш обсудили исчезновение традиции игр один на один после командных тренировок. По мнению ветеранов, эпоха социальных сетей изменила подход игроков к дополнительным занятиям.

«В наше время можно было играть один на один, можно было каждый день получать по голове, и никто бы об этом не узнал. Теперь ты должен думать о том, что, как только тренировка закончится, особенно в нашей лиге, двери будут открыты, туда войдут журналисты. У каждого журналиста есть камера, у всех есть телефоны, которые могут снимать. Это оставляет место для интерпретации и нарратива. Чем больше негативных вещей читаешь, тем больше они проникают в твой разум, и мы не знаем, как это может повлиять на молодого игрока», — заявил Джеймс в подкасте Нэша на YouTube-канале Mind the Game.