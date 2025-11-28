Скидки
Леброн Джеймс объяснил, почему игроки НБА перестали играть один на один после тренировок

Леброн Джеймс объяснил, почему игроки НБА перестали играть один на один после тренировок
Легенда НБА Леброн Джеймс и двукратный MVP Стив Нэш обсудили исчезновение традиции игр один на один после командных тренировок. По мнению ветеранов, эпоха социальных сетей изменила подход игроков к дополнительным занятиям.

«В наше время можно было играть один на один, можно было каждый день получать по голове, и никто бы об этом не узнал. Теперь ты должен думать о том, что, как только тренировка закончится, особенно в нашей лиге, двери будут открыты, туда войдут журналисты. У каждого журналиста есть камера, у всех есть телефоны, которые могут снимать. Это оставляет место для интерпретации и нарратива. Чем больше негативных вещей читаешь, тем больше они проникают в твой разум, и мы не знаем, как это может повлиять на молодого игрока», — заявил Джеймс в подкасте Нэша на YouTube-канале Mind the Game.

