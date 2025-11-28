Менеджера, обменявшего Дончича в «Лейкерс», выгнали из бара в Далласе

Бывший генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Нико Харрисон пытался с женой заглянуть в бар в районе Далласа в канун Дня благодарения, но, по информации из социальных сетей, был выгнан из заведения.

Напомним, Харрисона уволили 11 ноября. Он работал на посту генерального менеджера команды с июня 2021 года. Вместе с Харрисоном команда дважды выходила в финал конференций и один раз — в финал Национальной баскетбольной ассоциации. Он подвергался критике, когда в начале февраля 2025 года инициировал громкий обмен: звёздный разыгрывающий Лука Дончич перешёл из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс», а в обратном направлении отправился бигмен Энтони Дэвис.