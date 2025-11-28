«Это была игра высокого уровня». Тренер «Лейкерс» выделил одного игрока клуба
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик похвалил центрового клуба Джексона Хэйса после победы над «Лос-Анджелес Клипперс» в регулярном чемпионате НБА.
«Думал, что определённая группа начнёт четвёртую четверть, а затем, когда Джексон вышел на паркет вместе с Лукой [Дончичем], их игра в нападении была на высоком уровне.
Джексон принял несколько правильных решений в защите. Применил все возможные варианты, чтобы прочитать атаки соперника, а также отдал пас Хатимуре. Так что это была игра высокого уровня с его стороны», — приводит слова Редика Lakers Nation.
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт
Напомним, «Лейкерс» обыграли «Клипперс» со счётом 135:118. «Озёрники» занимают третье место в Западной конференции.
