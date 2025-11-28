Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это была игра высокого уровня». Тренер «Лейкерс» выделил одного игрока клуба

«Это была игра высокого уровня». Тренер «Лейкерс» выделил одного игрока клуба
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик похвалил центрового клуба Джексона Хэйса после победы над «Лос-Анджелес Клипперс» в регулярном чемпионате НБА.

«Думал, что определённая группа начнёт четвёртую четверть, а затем, когда Джексон вышел на паркет вместе с Лукой [Дончичем], их игра в нападении была на высоком уровне.

Джексон принял несколько правильных решений в защите. Применил все возможные варианты, чтобы прочитать атаки соперника, а также отдал пас Хатимуре. Так что это была игра высокого уровня с его стороны», — приводит слова Редика Lakers Nation.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

Напомним, «Лейкерс» обыграли «Клипперс» со счётом 135:118. «Озёрники» занимают третье место в Западной конференции.

Сейчас читают:
Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!
Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android