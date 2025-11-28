«Это была игра высокого уровня». Тренер «Лейкерс» выделил одного игрока клуба

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик похвалил центрового клуба Джексона Хэйса после победы над «Лос-Анджелес Клипперс» в регулярном чемпионате НБА.

«Думал, что определённая группа начнёт четвёртую четверть, а затем, когда Джексон вышел на паркет вместе с Лукой [Дончичем], их игра в нападении была на высоком уровне.

Джексон принял несколько правильных решений в защите. Применил все возможные варианты, чтобы прочитать атаки соперника, а также отдал пас Хатимуре. Так что это была игра высокого уровня с его стороны», — приводит слова Редика Lakers Nation.

Напомним, «Лейкерс» обыграли «Клипперс» со счётом 135:118. «Озёрники» занимают третье место в Западной конференции.