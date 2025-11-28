Энтони Дэвис вернётся на паркет в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Бигмен «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис, пропустивший месяц из-за травмы икроножной мышцы, сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» в субботу, 29 ноября в 06:00 мск. Чемпион НБА 2020 года впервые встретится со своей бывшей командой в Лос-Анджелесе после февральского обмена, в результате которого Дэвис перешёл в «Маверикс» в обмен на суперзвезду-защитника Луку Дончича.

Дэвис не выходил на площадку с 30 октября. Его планировали вернуть ещё 9 ноября, но владелец клуба Патрик Дюмон и медицинский штаб настояли на продлении восстановления до получения данных, исключающих риск рецидива.

После тренировки в четверг игрок сообщил, что проведёт только один из матчей бэк-ту-бэка с командами из ЛА. В воскресенье с «Клипперс» он не сыграет, но будет доступен на встречу с «Денвером» во вторник.

Дэвис возвращается спустя 17 дней после увольнения генерального менеджера «Маверикс» Нико Харрисона и на фоне ожиданий, что «Маверикс» будут искать для него команду до начала февраля.

— Это меня не касается. Я уже некоторое время веду переговоры о переходе. Моя работа заключается в том, чтобы играть в баскетбол и пытаться вести за собой команду. Что из этого выйдет, то и выйдет. Я не могу это контролировать, но у меня есть прямая связь с руководством, просто готов вернуться на площадку, — приводит слова баскетболиста ESPN.