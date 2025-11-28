Леброна Джеймса раскритиковали за невмешательство в конфликт с Лукой Дончичем

Легенду НБА Леброна Джеймса раскритиковали за то, что он не вмешался в конфликт Луки Дончича с Джексоном Хэйсом и Крисом Данном во время матча «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли недавний матч с «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 135:118. Эта победа стала пятой подряд для «Лейкерс». Однако болельщики стали свидетелями напряжённого момента на площадке с участием спортсменов.

В заключительной четверти игры Лука Дончич находился рядом с кольцом, когда на площадке разгорелся конфликт. Защитник «Клипперс» Крис Данн агрессивно толкнул Дончича сзади, словенский баскетболист упал на пол. Дончич быстро поднялся и подошёл к Данну, который снова толкнул его.

Ситуация обострилась, когда Хэйс вмешался, чтобы поддержать Дончича. В результате потасовки Данн был удалён с поля, а Хэйс получил штраф. И хотя Дончич предложил оплатить штраф Хэйса, этот инцидент вызвал много вопросов, в частности, почему звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не вмешался во время потасовки.

Популярный ютубер NotYourAverageFlight раскритиковал Джеймса за то, что тот не помог Дончичу во время стычки.

— Он даже не пытается помочь, это безумие… Майкл Джордан никогда бы так не поступил, — сказал NotYourAverageFlight в своём недавнем прямом эфире.