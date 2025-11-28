Легенда НБА Реджи Миллер отреагировал на невероятное выступление литовца Саргюнаса

Пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Реджи Миллер отреагировал на выдающееся выступление атакующего защитника литовской команды Игнаса Саргюнаса в матче отборочного турнира чемпионата мира с Великобританией. Баскетболист принёс команде победу 89:88, реализовав решающие трёхочковые и совершив перехват в конце встречи.

«Добро пожаловать, Игнас», — написал Миллер в соцсетях.

За 15 секунд до конца матча Литва проигрывала 80:87. Саргюнас сначала забросил дальний трёхочковый, затем после попадания Майлза Хессона с фола реализовал ещё один трёхочковый, а на последней секунде перехватил мяч и принёс победу своей команде.

Миллер, один из величайших снайперов в истории лиги, в 1995 году набрал восемь очков за девять секунд в составе «Индианы», создав один из самых знаковых моментов в истории НБА.