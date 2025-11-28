Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА Реджи Миллер отреагировал на невероятное выступление литовца Саргюнаса

Легенда НБА Реджи Миллер отреагировал на невероятное выступление литовца Саргюнаса
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Реджи Миллер отреагировал на выдающееся выступление атакующего защитника литовской команды Игнаса Саргюнаса в матче отборочного турнира чемпионата мира с Великобританией. Баскетболист принёс команде победу 89:88, реализовав решающие трёхочковые и совершив перехват в конце встречи.

ЧМ-2027 — Европа
27 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Великобритания
Окончен
88 : 89
Литва

«Добро пожаловать, Игнас», — написал Миллер в соцсетях.

За 15 секунд до конца матча Литва проигрывала 80:87. Саргюнас сначала забросил дальний трёхочковый, затем после попадания Майлза Хессона с фола реализовал ещё один трёхочковый, а на последней секунде перехватил мяч и принёс победу своей команде.

Миллер, один из величайших снайперов в истории лиги, в 1995 году набрал восемь очков за девять секунд в составе «Индианы», создав один из самых знаковых моментов в истории НБА.

Материалы по теме
Концовка — космос! В матче сборных игрок наколотил девять очков за девять секунд!
Видео
Концовка — космос! В матче сборных игрок наколотил девять очков за девять секунд!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android