Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 28 ноября

Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027, Европа, 28 ноября 2025

В пятницу, 28 ноября, завершился второй день европейского этапа квалификации чемпионата мира — 2027. В общей сложности в рамках игрового дня состоялось восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итогами.

Квалификационные матчи чемпионата мира — 2027. Европа:

Словения – Эстония — 93:94;
Венгрия — Финляндия — 89:82;
Латвия — Нидерланды — 78:86;
Хорватия — Кипр — 100:60;
Чехия — Швеция — 97:80;
Германия — Израиль — 89:69;
Франция — Бельгия — 79:63;
Польша — Австрия — 90:78.

Чемпионат мира 2027 года состоится в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.

