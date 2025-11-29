Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, завершился второй день европейского этапа квалификации чемпионата мира — 2027. В общей сложности в рамках игрового дня состоялось восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итогами.
Квалификационные матчи чемпионата мира — 2027. Европа:
Словения – Эстония — 93:94;
Венгрия — Финляндия — 89:82;
Латвия — Нидерланды — 78:86;
Хорватия — Кипр — 100:60;
Чехия — Швеция — 97:80;
Германия — Израиль — 89:69;
Франция — Бельгия — 79:63;
Польша — Австрия — 90:78.
Чемпионат мира 2027 года состоится в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.