«Он должен идти своим путём и пройти через испытания». Леброн — об успехах сына в команде

Легенда НБА Леброн Джеймс высоко оценил прогресс своего сына Бронни Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ветеран НБА отметил, что совмещает роль отца и лидера команды, однако подчеркнул, что сын должен пройти собственный путь.

«Это прекрасно — видеть, как он использует опыт прошлого сезона в Лиге развития, становится увереннее в Летней лиге, а теперь получает игровое время в НБА. Именно это и означает быть в лиге. На тренировках и в играх я один из лидеров команды. Но у нас есть и личное время, когда могу поделиться наблюдениями. Могу дать ему схему действий, однако он должен идти своим путём и пройти через испытания», — заявил Джеймс в новом эпизоде подкаста Mind the Game.

Леброн также отметил, что игра Бронни в начале этого месяца, когда он провёл на площадке 18, а затем 19 минут в двух победных матчах «Лейкерс», является явным признаком его прогресса.