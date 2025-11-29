Скидки
Названы пять команд, интересующихся Демаром Дерозаном — ClutchPoint

36-летний форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан стал одним из главных кандидатов на переход перед торговым сезоном НБА в феврале 2026 года. Интерес к ветерану проявляют «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Мемфис Гриззлис». Об этом сообщает ClutchPoints.

Контракт 34-летнего форварда рассматривается командами как аренда до конца сезона, что увеличивает число потенциальных вариантов. В текущем сезоне Дерозан набирает в среднем 22,2 очка за игру, демонстрируя высокий уровень результативности.

Аналитики ожидают, что «Сакраменто» рассмотрит предложения по Дерозану в рамках перестройки состава. Считается, что единственным неприкосновенным игроком в команде является Киган Мюррей.

