Главная Баскетбол Новости

Из-за жалоб Дончича «Лейкерс» вносят серьёзные изменения в игру с «Маверикс»

По словам журналиста Дэйва Макменамина из ESPN, «Лос-Анджелес Лейкерс» отказались от использования специального паркета в матче с «Даллас Маверикс» после жалоб разыгрывающего команды Луки Дончича на опасное покрытие. Специалисты определили, что площадка непригодна для игры, и отправили её обратно поставщику для ремонта.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дончич после победы над «Лос-Анджелес Клипперс» назвал покрытие скользким и опасным. К его мнению присоединился форвард «Лейкерс» Руи Хатимура, описавший паркет как «плохой, странный, скользкий и маслянистый». Словенец, известный вниманием к деталям, ранее уже критиковал условия на разных площадках.

Матч не состоится на площадке для финала Кубка НБА. Это первый случай в истории лиги, когда специализированный паркет турнира пришлось заменять из-за жалоб игроков.

