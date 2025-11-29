Из-за жалоб Дончича «Лейкерс» вносят серьёзные изменения в игру с «Маверикс»

По словам журналиста Дэйва Макменамина из ESPN, «Лос-Анджелес Лейкерс» отказались от использования специального паркета в матче с «Даллас Маверикс» после жалоб разыгрывающего команды Луки Дончича на опасное покрытие. Специалисты определили, что площадка непригодна для игры, и отправили её обратно поставщику для ремонта.

Дончич после победы над «Лос-Анджелес Клипперс» назвал покрытие скользким и опасным. К его мнению присоединился форвард «Лейкерс» Руи Хатимура, описавший паркет как «плохой, странный, скользкий и маслянистый». Словенец, известный вниманием к деталям, ранее уже критиковал условия на разных площадках.

Матч не состоится на площадке для финала Кубка НБА. Это первый случай в истории лиги, когда специализированный паркет турнира пришлось заменять из-за жалоб игроков.