Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бруклин» представил полный список игроков, которые пропустят матч с «Филадельфией»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала список игроков, которые пропустят матч регулярного чемпионата с клубом «Филадельфия Сиксерс». Встреча состоится 29 ноября. Её начало запланировано на 3:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес не сможет рассчитывать сразу на нескольких баскетболистов. Форвард Майкл Портер-младший останется вне заявки из-за болей в пояснице. Кэмерон Томас пропустит игру из-за растяжения подколенного сухожилия. Хейвуд Хайсмит продолжает восстановление после операции на правом колене. Также вне состава окажутся Дэнни Вульф и Нолан Траоре, которые отправлены в G-лигу.

Участие разыгрывающего Бена Сарафа, у которого диагностирован вывих левой лодыжки, остаётся под вопросом.

Позже «Бруклин» обновил статус Вульфа и Сарафа, отметив, что игроки могут принять участие в матче.

Материалы по теме Назван статус Егора Дёмина перед матчем с «Филадельфией» – RotoWire

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: