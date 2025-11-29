Гилберт Аренас высказался о лучшем трио в истории НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением о лучшем трио в истории регулярных чемпионатов в НБА. Аренас предположил, что таковым считать тройку игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» в лице Леброна Джеймса, Луки Дончича и Остина Ривза.

«Рискну и скажу: это, вероятно, лучшее трио в регулярке в истории. Мне кажется, эта тройка сильнее, чем трио в лице Кевина Дюранта, Стефена Карри и Клэя Томпсона», — сказал Гилберт в своём подкасте.

Участники подкаста Аренаcа отнеслись к его словам скептически, особенно Ник Янг, который играл в «Голден Стэйт» вместе с Дюрантом, Карри и Томпсоном. Позже Аренас признал, что намеренно повысил градус дискуссии, но подчеркнул: трио «Лейкерс» действительно является мощной силой. Гилберт отметил, что каждый из игроков может быть эффективен и приносить большую пользу команде.

