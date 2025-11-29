Леброн назвал самого доминирующего баскетболиста, против которого когда-либо играл

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и легендарный игрок НБА Стив Нэш в новом выпуске подкаста Mind the Game обсудили форму центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в нынешнем сезоне.

Когда Нэш спросил, является ли Йокич лучшим игроком атакующего плана, против которого ему доводилось выходить на паркет, Джеймс ответил: «Скажу так: более доминирующего и более универсального соперника я не встречал.

Нет просто ничего, что бы он не умел в атаке — вообще ничего. Пробуешь против него двойную опеку — он наказывает, оставляешь один на один — тоже наказывает. Он даже сам выводит мяч, команда разыгрывает атаки через него».

