Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин не набрал очков в первой половине матча с «Филадельфией», смазав все броски
В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бруклин Нетс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 63:48 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Пауэлл, Дёмин, Этьенн, Мартин, Мэнн, Шарп, Клауни, Уилсон, Клэкстон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Граймс, Лоури, Джордж, Эдвардс, Маккейн, Брум, Гордон, Барлоу, Бона, Уокер, Саллис

Стоит отметить, что 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин вышел на площадку в стартовой пятёрке. За отведённое ему время он не сумел набрать очков, промахнувшись со всех трёх попыток с игры. В его активе две результативные передачи, один подбор, а также две потери.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения:

