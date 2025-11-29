Егор Дёмин не набрал очков в первой половине матча с «Филадельфией», смазав все броски

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бруклин Нетс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 63:48 в пользу гостевой команды.

Стоит отметить, что 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин вышел на площадку в стартовой пятёрке. За отведённое ему время он не сумел набрать очков, промахнувшись со всех трёх попыток с игры. В его активе две результативные передачи, один подбор, а также две потери.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: