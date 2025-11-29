Скидки
Лука Дончич был замечен в элитном спорткаре перед игрой НБА

Лука Дончич был замечен в элитном спорткаре перед игрой НБА
Звездный разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич был замечен за рулём роскошного спорткара Bugatti накануне встречи с «Даллас Маверикс» в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона‑2025/2026. Соответствующее видео появилось в социальных сетях

Отметим, что встреча между «Лейкерс» и «Далласом» запланирована на 6:00 мск. В настоящее время команда из Лос-Анджелеса занимает второе место в Западной конференции, имея на своём счету 13 побед и четыре поражения. «Маверикс» идут четырнадцатыми с пятью победами и 14 поражениями.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
