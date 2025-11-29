Скидки
«Бруклин» проиграл «Филадельфии». Егор Дёмин — самый результативный игрок матча

«Бруклин» проиграл «Филадельфии». Егор Дёмин — самый результативный игрок матча
Завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на арене «Барклайс-центр» и закончилась победой гостей со счётом 115:103.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин. На его счету 23 очка, девять подборов и пять результативных передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Тайриз Макси. У него 22 очка, девять подборов и семь передач.

В следующем матче «Бруклин» сыграет в гостях с «Милуоки», а «Филадельфия» примет «Атланту».

