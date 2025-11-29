«Бруклин» проиграл «Филадельфии». Егор Дёмин — самый результативный игрок матча

Завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на арене «Барклайс-центр» и закончилась победой гостей со счётом 115:103.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин. На его счету 23 очка, девять подборов и пять результативных передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Тайриз Макси. У него 22 очка, девять подборов и семь передач.

В следующем матче «Бруклин» сыграет в гостях с «Милуоки», а «Филадельфия» примет «Атланту».