Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности в НБА

19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 103:115.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 23 очка (8 из 18 с игры, где 5 из 14 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), девять подборов, пять результативных передач Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-10».

Таким образом, российский баскетболист установил новый личный рекорд результативности в НБА. Ранее его лучшим достижением были 16 очков, набранные в матче с «Торонто Рэпторс» в ночь на 12 ноября. Третьим по результативности выступлением россиянина стали 14 очков, которые он набрал в своей первой игре за карьеру с «Шарлотт Хорнетс».