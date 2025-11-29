Скидки
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности в НБА

19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 103:115.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 23 очка (8 из 18 с игры, где 5 из 14 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), девять подборов, пять результативных передач Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-10».

Таким образом, российский баскетболист установил новый личный рекорд результативности в НБА. Ранее его лучшим достижением были 16 очков, набранные в матче с «Торонто Рэпторс» в ночь на 12 ноября. Третьим по результативности выступлением россиянина стали 14 очков, которые он набрал в своей первой игре за карьеру с «Шарлотт Хорнетс».

