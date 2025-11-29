Егор Дёмин показал лучшую результативность в матче среди новичков «Бруклина» с 2022 года

19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 103:115.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 23 очка (8 из 18 с игры, где 5 из 14 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), девять подборов, пять результативных передач Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-10».

Как сообщает издание NetsDaily в социальной сети X со ссылкой на пресс-службу «Нетс», Дёмин показал лучший результат среди новичков «Бруклина» в матче с 2022 года — тогда атакующий защитник Кэмерон Томас набрал 27 очков.