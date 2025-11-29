Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Сан-Антонио» в НБА

В ночь с 28 на 29 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 136:139.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Спёрс» Девин Васселл, набравший 35 очков, сделавший три подбора и две передачи.

У «Наггетс» наивысшей результативностью отметился канадский разыгрывающий Джамал Мюррэй. На его счету 37 очков, четыре подбора и семь передач.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил дабл-дабл из 21 очка, девяти подборов и 10 передач.