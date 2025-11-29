Скидки
Денвер Наггетс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 29 ноября 2025, счет 136:139, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Сан-Антонио» в НБА
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 136:139.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 139
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Мюррэй - 37, Джонсон - 28, Йокич - 21, Уотсон - 15, Хардуэй-младший - 15, Джонс - 9, Валанчюнас - 4, Ннаджи - 4, Браун - 3, Джонс, Тайсон, Пикетт
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 35, Шампани - 25, Фокс - 15, Джонсон - 14, Корнет - 12, Харпер - 11, Барнс - 10, Олиник - 7, Сохан - 4, Брайант - 3, Уотерс III - 3, Бийомбо, Гарсия

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Спёрс» Девин Васселл, набравший 35 очков, сделавший три подбора и две передачи.

У «Наггетс» наивысшей результативностью отметился канадский разыгрывающий Джамал Мюррэй. На его счету 37 очков, четыре подбора и семь передач.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил дабл-дабл из 21 очка, девяти подборов и 10 передач.

Турнирная таблица НБА
Календарь НБА
