Дабл-дабл Дончича и 38 очков Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас» в НБА

Завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча проходила на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) и закончилась победой хозяев со счётом 129:119.

Самым результативным игроков в составе победителей стал американский защитник Остин Ривз. На его счету 38 очков, восемь подборов и три передачи. У словенского разыгрывающего Луки Дончича — дабл-дабл из 35 очков, пяти подборов и 11 передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Пи Джей Вашингтон, на счету которого 22 очка, девять подборов и одна передача.

В следующем матче «Лейкерс» примет «Нью-Орлеан», а «Даллас» сыграет гостевой матч с «Клипперс».