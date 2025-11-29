Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Дончича и 38 очков Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас» в НБА

Дабл-дабл Дончича и 38 очков Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас» в НБА
Комментарии

Завершился матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча проходила на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) и закончилась победой хозяев со счётом 129:119.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе

Самым результативным игроков в составе победителей стал американский защитник Остин Ривз. На его счету 38 очков, восемь подборов и три передачи. У словенского разыгрывающего Луки Дончича — дабл-дабл из 35 очков, пяти подборов и 11 передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Пи Джей Вашингтон, на счету которого 22 очка, девять подборов и одна передача.

В следующем матче «Лейкерс» примет «Нью-Орлеан», а «Даллас» сыграет гостевой матч с «Клипперс».

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
В США хайп вокруг баскетболиста: выглядит как Халибёртон, играет как Дончич
В США хайп вокруг баскетболиста: выглядит как Халибёртон, играет как Дончич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android