37 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Финиксом» в НБА
Поделиться
В ночь с 28 на 29 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 123:119.
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 119
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 23, Уильямс - 14, Уоллес - 14, Уильямс - 11, Джо - 10, Дорт - 7, Карузо - 4, Уильямс - 3, Янгблад, Дженг, Карлсон, Митчелл
Финикс Санз: Гиллеспи - 24, Букер - 21, Брукс - 19, Гудвин - 14, Уильямс - 13, О'Нил - 11, Буей - 9, Игодаро - 6, Ричардс - 2, Малуач, Флеминг, Хэйс
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 37 набранных очков, три подбора и восемь результативных передач. В составе гостей больше других набрал разыгрывающий Коллин Гиллеспи — 24 очка, три подбора и четыре ассиста.
«Тандер» выиграли 11-й матч подряд, «Санз» проиграли две из трёх последних игр.
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
08:59
-
08:48
-
08:46
-
08:45
-
08:38
-
08:07
-
06:37
-
06:06
-
06:00
-
05:40
-
05:24
-
04:49
-
04:30
-
01:50
-
01:14
-
00:38
-
00:31
-
00:00
- 28 ноября 2025
-
23:49
-
23:04
-
22:53
-
22:03
-
21:32
-
21:29
-
21:15
-
19:59
-
18:44
-
18:26
-
17:58
-
16:25
-
15:41
-
15:22
-
14:36
-
14:03
-
13:21