Баскетбол

Денвер Наггетс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 29 ноября 2025, счет 123:119, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

37 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Финиксом» в НБА
В ночь с 28 на 29 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 123:119.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 119
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 23, Уильямс - 14, Уоллес - 14, Уильямс - 11, Джо - 10, Дорт - 7, Карузо - 4, Уильямс - 3, Янгблад, Дженг, Карлсон, Митчелл
Финикс Санз: Гиллеспи - 24, Букер - 21, Брукс - 19, Гудвин - 14, Уильямс - 13, О'Нил - 11, Буей - 9, Игодаро - 6, Ричардс - 2, Малуач, Флеминг, Хэйс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 37 набранных очков, три подбора и восемь результативных передач. В составе гостей больше других набрал разыгрывающий Коллин Гиллеспи — 24 очка, три подбора и четыре ассиста.

«Тандер» выиграли 11-й матч подряд, «Санз» проиграли две из трёх последних игр.

