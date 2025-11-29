37 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Финиксом» в НБА

В ночь с 28 на 29 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 123:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 37 набранных очков, три подбора и восемь результативных передач. В составе гостей больше других набрал разыгрывающий Коллин Гиллеспи — 24 очка, три подбора и четыре ассиста.

«Тандер» выиграли 11-й матч подряд, «Санз» проиграли две из трёх последних игр.