Егор Дёмин побил ещё один индивидуальный рекорд, помимо результативности

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» набрал 23 очка — это лучшая игра в карьере по результативности для 19-летнего игрока.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

Кроме того, Егор записал на свой счёт девять подборов, что тоже стало для него лучшим показателем в карьере в НБА. К этому он добавил пять передач, закончив встречу с «Филадельфией» в качестве самого результативного игрока своей команды.

Примечательно, что Дёмин набрал все свои очки во второй половине. «Бруклин» проиграл «Филадельфии» со счётом 103:115. Клуб из Нью-Йорка занимает 13-е место в Восточной конференции.

