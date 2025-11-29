Егор Дёмин побил ещё один индивидуальный рекорд, помимо результативности

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» набрал 23 очка — это лучшая игра в карьере по результативности для 19-летнего игрока.

Кроме того, Егор записал на свой счёт девять подборов, что тоже стало для него лучшим показателем в карьере в НБА. К этому он добавил пять передач, закончив встречу с «Филадельфией» в качестве самого результативного игрока своей команды.

Примечательно, что Дёмин набрал все свои очки во второй половине. «Бруклин» проиграл «Филадельфии» со счётом 103:115. Клуб из Нью-Йорка занимает 13-е место в Восточной конференции.