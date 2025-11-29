Дёмин раскрыл, какое послание передал игрокам Фернандес после поражения от «Филадельфии»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) высказался о словах главного тренера команды Жорди Фернандеса.

— Егор, когда здесь был Жорди [Фернандес], он в основном говорил о необходимости сохранять стабильность в усилиях на протяжении всей игры, обращать внимание на детали, которые порой ускользали от вашей команды, особенно в переходах и в защите. Какое послание он донёс до вас после матча?

— Да, в принципе, он сказал то же самое. Он отметил, что для того, чтобы побеждать, нам нужно поддерживать необходимый уровень энергии на протяжении всей игры. И это касается не одного-двух игроков, а всей команды.

Если каждый будет подхватывать этот настрой и энергию друг друга, это точно поможет нам. Думаю, именно это и стало ключевым моментом сегодняшнего матча, — рассказал Дёмин во время послематчевой пресс-конференции.