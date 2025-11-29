Дёмин стал третьим новичком «Бруклина» в истории по одному из показателей

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин реализовал пять трёхочковых бросков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», что является третьим показателем среди новичков в истории клуба.

По информации пресс-службы клуба, лишь двое новичков в истории «Нетс» реализовали больше «трёшек», чем Дёмин, — Боян Богданович в 2015 году и Керри Киттлс в 1997 году. Оба игрока записали на свой счёт по шесть дальних попаданий.

Напомним, Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА, набрав 23 очка, сделав девять подборов и пять передач. «Бруклин» уступил со счётом 103:115.