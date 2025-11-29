Скидки
Дёмин стал третьим новичком «Бруклина» в истории по одному из показателей

Дёмин стал третьим новичком «Бруклина» в истории по одному из показателей
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин реализовал пять трёхочковых бросков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», что является третьим показателем среди новичков в истории клуба.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

По информации пресс-службы клуба, лишь двое новичков в истории «Нетс» реализовали больше «трёшек», чем Дёмин, — Боян Богданович в 2015 году и Керри Киттлс в 1997 году. Оба игрока записали на свой счёт по шесть дальних попаданий.

Напомним, Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА, набрав 23 очка, сделав девять подборов и пять передач. «Бруклин» уступил со счётом 103:115.

Новости. Баскетбол
