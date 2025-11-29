Результаты матчей НБА 29 ноября

В ночь на 29 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты на 29 ноября:
«Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик» — 109:112;
«Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс» — 130:123;
«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:86;
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 103:115;
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 123:116;
«Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс» — 118:109;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 123:119;
«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 136:139;
«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 128:119;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 107:112;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» — 129:119.