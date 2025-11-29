Егор Амосов и Илья Фролов стали лучшими в проигранном «Реалом» Мадрид матче с «Барселоной»

В пятницу, 14 ноября, в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли трое россиян.

Представляющие мадридский «Реал» центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, являющиеся игроками стартовой пятёрки, уступили «Барселоне» со счётом 69:83. Егор за 24 минуты набрал 17 очков, сделал восемь подборов, две передачи, три перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+14». На счету Ильи за 24 минуты — 14 очков, шесть подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+17».

Таким образом «Барселона» укрепила лидерство в группе А. «Реал» — второй.

Идущая на четвёртом месте в группе А «Сарагоса», за которую выступает 20-летний форвард Александр Савков, обыграла со счётом 91:78 «Уникаху». За 21 минуту на паркете россиянин набрал девять очков, сделал девять подборов, один перехват, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+8».