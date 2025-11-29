Скидки
Баскетбол

Дёмин повторил достижение бывшего игрока «Бруклина» по очкам во второй половине

Комментарии

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за «Бруклин Нетс» в НБА, повторил достижение бывшего игрока «сетей» Маркуса Уильямса в качестве новичка.

По информации YES Network, Дёмин, который в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» набрал 23 очка за вторую половину игры, повторил статистику Уильямса, который в сезоне-2006/2007 записал на свой счёт такую же результативность в качестве новичка, оформив 23 очка за две последние четверти в игре с «Финикс Санз».

Напомним, Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА, набрав 23 очка, сделав девять подборов и пять передач. «Бруклин» уступил со счётом 103:115.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис
