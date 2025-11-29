Дёмин повторил достижение бывшего игрока «Бруклина» по очкам во второй половине

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за «Бруклин Нетс» в НБА, повторил достижение бывшего игрока «сетей» Маркуса Уильямса в качестве новичка.

По информации YES Network, Дёмин, который в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» набрал 23 очка за вторую половину игры, повторил статистику Уильямса, который в сезоне-2006/2007 записал на свой счёт такую же результативность в качестве новичка, оформив 23 очка за две последние четверти в игре с «Финикс Санз».

Напомним, Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА, набрав 23 очка, сделав девять подборов и пять передач. «Бруклин» уступил со счётом 103:115.