Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин повторил достижение Тимофея Мозгова, установленное в финале НБА в 2015 году

Егор Дёмин повторил достижение Тимофея Мозгова, установленное в финале НБА в 2015 году
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», повторил достижение своего соотечественника Тимофея Мозгова, которое центровой установил в четвёртом матче финальной серии 2015 года с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

В проигранном матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) Егор набрал 23 очка. Последний раз из российских игроков набрать 23+ очка как раз и смог Тимофей Мозгов в матче с «Уорриорз». В той игре у Мозгова на счету оказалось 28 очков.

Егор выступает за «Бруклин» с 2025 года после того, как коллектив из Нью-Йорка забрал россиянина под восьмым номером на драфте.

Сейчас читают:
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Видео
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android