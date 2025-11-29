Егор Дёмин повторил достижение Тимофея Мозгова, установленное в финале НБА в 2015 году

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», повторил достижение своего соотечественника Тимофея Мозгова, которое центровой установил в четвёртом матче финальной серии 2015 года с «Голден Стэйт Уорриорз».

В проигранном матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) Егор набрал 23 очка. Последний раз из российских игроков набрать 23+ очка как раз и смог Тимофей Мозгов в матче с «Уорриорз». В той игре у Мозгова на счету оказалось 28 очков.

Егор выступает за «Бруклин» с 2025 года после того, как коллектив из Нью-Йорка забрал россиянина под восьмым номером на драфте.