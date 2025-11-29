Егор Дёмин стал шестым новичком «Бруклина», которому покорялись определённые цифры
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) набрал 23 очка, сделал девять подборов и пять передач, став всего лишь шестым новичком в истории клуба, которому покорялась такая статистика.
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис
По информации пресс-службы «Бруклина», ранее таких цифр достигали лишь Керри Киттлс, Бернард Кинг, Терренс Уильямс, Дарвин Кук и Майк О’Корен.
Напомним, Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА. Все свои очки 19-летний Егор набрал во второй половине встречи. На данный момент «Нетс» занимают 13-ю строчку в Восточной конференции.
