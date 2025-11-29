Скидки
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин стал шестым новичком «Бруклина», которому покорялись определённые цифры

Егор Дёмин стал шестым новичком «Бруклина», которому покорялись определённые цифры
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) набрал 23 очка, сделал девять подборов и пять передач, став всего лишь шестым новичком в истории клуба, которому покорялась такая статистика.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

По информации пресс-службы «Бруклина», ранее таких цифр достигали лишь Керри Киттлс, Бернард Кинг, Терренс Уильямс, Дарвин Кук и Майк О’Корен.

Напомним, Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА. Все свои очки 19-летний Егор набрал во второй половине встречи. На данный момент «Нетс» занимают 13-ю строчку в Восточной конференции.

