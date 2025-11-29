Егор Дёмин стал шестым новичком «Бруклина», которому покорялись определённые цифры

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) набрал 23 очка, сделал девять подборов и пять передач, став всего лишь шестым новичком в истории клуба, которому покорялась такая статистика.

По информации пресс-службы «Бруклина», ранее таких цифр достигали лишь Керри Киттлс, Бернард Кинг, Терренс Уильямс, Дарвин Кук и Майк О’Корен.

Напомним, Дёмин провёл свой самый результативный матч в НБА. Все свои очки 19-летний Егор набрал во второй половине встречи. На данный момент «Нетс» занимают 13-ю строчку в Восточной конференции.