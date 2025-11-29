Скидки
Главная Баскетбол Новости

Видео: Лука Дончич красиво обыграл Клэя Томпсона и подшутил над ним

Видео: Лука Дончич красиво обыграл Клэя Томпсона и подшутил над ним
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич эффектно разобрался с защитником «Даллас Маверикс» Клэем Томпсоном на дуге, после чего хлопнул бывшего партнёра по ягодицам. «Лейкерс» одержали победу над «Далласом» со счётом 129:119.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дончич набрал 35 очков, сделал пять подборов и 11 передач, тем самым оформив дабл-дабл. Самым результативным игроком встречи стал напарник словенца по команде Остин Ривз, записавший себе в актив 38 очков, восемь подборов и три передачи.

Клуб из Лос-Анджелеса поднялся на вторую строчку Западной конференции, уступая лишь «Оклахоме».

