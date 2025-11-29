Видео: Лука Дончич красиво обыграл Клэя Томпсона и подшутил над ним

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич эффектно разобрался с защитником «Даллас Маверикс» Клэем Томпсоном на дуге, после чего хлопнул бывшего партнёра по ягодицам. «Лейкерс» одержали победу над «Далласом» со счётом 129:119.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дончич набрал 35 очков, сделал пять подборов и 11 передач, тем самым оформив дабл-дабл. Самым результативным игроком встречи стал напарник словенца по команде Остин Ривз, записавший себе в актив 38 очков, восемь подборов и три передачи.

Клуб из Лос-Анджелеса поднялся на вторую строчку Западной конференции, уступая лишь «Оклахоме».