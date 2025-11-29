«Голден Стэйт Уорриорз» хочет заполучить одноклубника Егора Дёмина — инсайдер

Известный аналитик НБА Бретт Сигель заявил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» может быть заинтересовано в приобретении 26-летнего американского центрового «Бруклин Нетс» Николаса Клэкстона.

По информации Бретта, которую он опубликовал в социальной сети Х, Николас регулярно упоминается в дискуссиях по поводу будущей цели «Уорриорз» на рынке.

Клэкстон стал игроком североамериканской лиги 20 июня 2019 года после того, как был выбран под 31-м номером драфта командой «Бруклин Нетс». В 2024 году Николас подписал продление контракта с коллективом из Нью-Йорка на четыре года и на сумму в $ 100 млн.

В сезоне-2025/2026 у «Бруклина» после 18 матчей три победы и 15 поражений. Клуб занимает 13-е место в Восточной конференции.