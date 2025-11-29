«Удивительно». Эксперт объяснил, как Леброн Джеймс стал ключом к успеху «Лейкерс»

Североамериканский журналист и известный эксперт Зак Лоу высказался о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также упомянул звёздного лёгкого форварда команды Леброна Джеймса, который недавно вернулся в строй.

— Давайте перейдём сразу к главному: на что способны «Лейкерс» в плей-офф в переполненной звёздами Западной конференции?

— Ситуация становится всё интереснее. Леброн вписался в команду настолько органично, что даже удивительно — будто не хватает привычной драмы и напряжения. Он отлично взаимодействует с партнёрами, ставит заслоны, открывается, делает всё, что нужно. Остин Ривз сейчас в потрясающей форме — играет в лучший баскетбол в своей жизни.

Забавно, что именно тот игрок, которого «Даллас» не смог заполучить для поддержки Дончича, сейчас блистает здесь. Конечно, пока речь идёт всего лишь о двух играх против «Юты», победе над «Маверикс» и успехе в матче с слабо выступающими «Клипперс».

Но «Лейкерс» действительно выглядят как грозная атакующая сила. Все ждали, что на Западе главные фавориты — это «Оклахома», «Денвер», чуть позади — «Хьюстон», но сейчас «Лейкерс» обошли и «Хьюстон», и «Денвер», занимая второе место в конференции, — рассказал Лоу в эфире NBA on Prime.