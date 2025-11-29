Видео: хайлайты Егора Дёмина в самом результативном матче для россиянина в НБА
Поделиться
«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уступил «Филадельфии Сиксерс» со счётом 103:115. Российский разыгрывающий клуба Егор Дёмин набрал 23 очка, сделал девять подборов и пять передач. В Сети появилось видео с хайлайтами игры россиянина.
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис
Видео можно посмотреть на канале ZH Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что Дёмин установил новый для себя рекорд результативности по очкам и подборам в игре с «Филадельфией». На данный момент «Бруклин» находится на 13-м месте в Восточной конференции НБА, опережая лишь «Индиану Пэйсерс» и «Вашингтон Уизардс».
Сейчас читают:
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
12:07
-
12:03
-
12:00
-
11:58
-
11:21
-
11:06
-
10:52
-
10:27
-
10:25
-
10:11
-
09:58
-
09:42
-
09:30
-
09:25
-
08:59
-
08:48
-
08:46
-
08:45
-
08:38
-
08:07
-
06:37
-
06:06
-
06:00
-
05:40
-
05:24
-
04:49
-
04:30
-
01:50
-
01:14
-
00:38
-
00:31
-
00:00
- 28 ноября 2025
-
23:49
-
23:04
-
22:53