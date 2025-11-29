Видео: хайлайты Егора Дёмина в самом результативном матче для россиянина в НБА

«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уступил «Филадельфии Сиксерс» со счётом 103:115. Российский разыгрывающий клуба Егор Дёмин набрал 23 очка, сделал девять подборов и пять передач. В Сети появилось видео с хайлайтами игры россиянина.

Видео можно посмотреть на канале ZH Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Дёмин установил новый для себя рекорд результативности по очкам и подборам в игре с «Филадельфией». На данный момент «Бруклин» находится на 13-м месте в Восточной конференции НБА, опережая лишь «Индиану Пэйсерс» и «Вашингтон Уизардс».