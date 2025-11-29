Кириленко: буду рад, если Дёмин побьёт мой рекорд в НБА, это вопрос времени

Экс-игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал игру защитника «Бруклина» Егора Дёмина в матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115). Российский баскетболист в этой встрече обновил рекорд результативности, набрав 23 очка за половину.

«Мы все рады, что так получается. На самом деле НБА — это лига такого момента. И вот хороший показатель, что вышел во второй половине, пошла серия, и он в ней набрал 23 очка — это очень круто. За половину набрать столько — это очень дорогого стоит. Видно, что он адаптируется уже, берёт на себя инициативу, рискует. Это приятно смотреть. Особенно для молодого игрока обычно это редкость. Поэтому очень приятно видеть, что такие шаги он делает.

Видно, что он адаптируется, от игры к игре прибавляет. Больше уверенности стало, бежит, агрессивнее стал. Это всё, конечно же, опыт. Видно было, что в первые игры сезона ещё немножко волновался. Сейчас уже он стал полноценной частью команды, уже втянулся в этот ритм, уже уверенно со своими партнёрами чувствует и, конечно же, сразу же виден результат.

Побил рекорд Сергея Карасёва? Рекорды все сделаны для того, чтобы их бить. Классно, что побил рекорд очередной, приближается к тридцатнику. Супер, если он побьёт и рекорд Кириленко, — я буду рад. Это вопрос времени. Я уверен, что с его стилем игры это абсолютно доступно. Нам необходимы хорошие игроки, чтобы было за кем следить в НБА и потенциально национальной сборной. Чем лучше он будет играть, тем интереснее у нас будет команда формироваться в сборной России», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.