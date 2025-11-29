Скидки
Кириленко назвал достижение, которого ждёт от Дёмина в НБА

Кириленко назвал достижение, которого ждёт от Дёмина в НБА
Комментарии

Экс-игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос, способен ли российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин оформить в ближайшее время трипл-дабл.

«Сейчас баскетбол настолько спрогрессировал, революционировал, что уже трипл-дабл — это не какая-то редкость, чем была раньше. Сейчас это очень-очень близко, очень доступно, достаточно открытая, быстрая игра идёт. Передачи даже записывают чаще. Раньше отдал передачу — сразу же должен совершить бросок. Сейчас всё-таки посвободнее стало, после передачи можно ещё удар сделать. Поэтому статистика выросла очень серьёзно, и это классно, потому что мы как болельщики имеем возможность видеть сумасшедшие цифры, трипл-даблы. Поэтому, конечно, хотелось бы увидеть и от Егора трипл-дабл.

Он приходил в НБА восьмым номером драфта, это достаточно высокий пик — лучший показатель, который у нас был когда-либо в истории. Он не приходил каким-то неизвестным юнцом — это один из лучших проспектов в своём возрасте в мире. Поэтому, конечно, есть хорошие смелые ожидания от него. Пока он эти ожидания оправдывает, и это здорово», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Комментарии
