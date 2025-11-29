Скидки
«Выглядит очень прилично». Кириленко высоко оценил игру команды Единой лиги не из топ-4

Бывший игрок НБА и ЦСКА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о старте сезона в Единой лиге ВТБ.

«МБА-МАИ выглядит очень прилично. Приятно смотреть, когда российские игроки такую ключевую роль играют. «Парма» в начале сезона обыграла и ЦСКА, и здорово выглядит. И пара молодых Фирсов и Свинин играют в великолепный баскетбол. Даже при таком баскетболе у них ещё огромная возможность для роста. Видно, что ещё не на 100% они зашли в сезон.

Там большой потолок, в чём можно стать лучше. Поэтому хочется им пожелать продолжать в том же духе, агрессивно. И в этом плане, конечно, пермская команда для них великолепное такое поле для роста и возможностей», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

