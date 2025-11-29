Скидки
Кириленко назвал фактор, которого не хватает «Зениту» на старте нового сезона Единой лиги
Бывший игрок НБА и ЦСКА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о старте сезона «Зенита» в Единой лиге ВТБ.

«Я видел матчи, особенно когда играли российские ребята. Жбанов раскрылся, просто великолепный сезон проводит Жора. Если раньше он был очень защитный, то сейчас ещё и в нападении раскрылся. Щербенёв, Мартюк, Емченко, у Воронцевича уже пятая молодость идёт. Ребята играют, и это приятно.

Видно, что чуть-чуть им не хватает в каких-то играх, именно чтобы завершить с правильным результатом, с победным. Но я не вижу поводов особых для волнения, потому что команда полностью укомплектована, на каждой позиции сильные игроки. И это просто вопрос времени, когда это превратится в результат.

Секулич мне нравится как тренер. Я бы даже сказал, что команде не хватает просто удачи. Вот вроде бы всё правильно сделали, а другая команда забила. Кажется, что «Зениту» просто не хватает фортуны», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

