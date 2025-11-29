Отец Дёмина оценил лучший матч Егора по результативности в НБА

В прошлом игрок БК «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценил лучшую результативную игру сына в НБА.

В матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) Дёмин набрал 23 очка, сделал девять подборов и пять передач. Все очки Егор записал на свой счёт во второй половине.

«Егор выдал отличную вторую половину и устроил погоню в почти безнадёжной концовке. Жаль, что не смогли достать соперника. В принципе, действовал в своём стиле, который мы привыкли видеть в его детско-юношеской карьере, только в матче НБА.

Такие перформансы очень важны для Егора, так как они показывают его потенциал для этой лиги и форсируют получение опыта», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.