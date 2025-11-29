Скидки
Баскетбол

Отец Дёмина оценил лучший матч Егора по результативности в НБА

Отец Дёмина оценил лучший матч Егора по результативности в НБА
В прошлом игрок БК «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценил лучшую результативную игру сына в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

В матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) Дёмин набрал 23 очка, сделал девять подборов и пять передач. Все очки Егор записал на свой счёт во второй половине.

«Егор выдал отличную вторую половину и устроил погоню в почти безнадёжной концовке. Жаль, что не смогли достать соперника. В принципе, действовал в своём стиле, который мы привыкли видеть в его детско-юношеской карьере, только в матче НБА.

Такие перформансы очень важны для Егора, так как они показывают его потенциал для этой лиги и форсируют получение опыта», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

