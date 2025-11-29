Андрей Кириленко оценил старт Алексея Шведа в УНИКСе

Бывший игрок НБА и ЦСКА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о старте Алексея Шведа в казанском УНИКСе.

«Конечно, я рад за него, что он вернулся и великолепные несколько игр провёл, и ЦСКА победный штрафной забил, и начало отличное. Он качественный, сильный игрок. Я уже говорил, что последние 10-15 лет это один из лучших игроков у нас в стране. Понятно, что его карьера движется к завершению, но это не умаляет его качеств сильного игрока», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сезон-2024/2025 Швед начинал в китайской лиге СВА, но в январе стал игроком «Зенита», с которым завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ.