«Сильнейшая команда сейчас». Кириленко выбрал между ЦСКА и УНИКСом после старта сезона ЕЛ

Бывший игрок НБА и ЦСКА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о фаворитах Единой лиги ВТБ на старте сезона.

«Сильнейшая команда сейчас ЦСКА. УНИКС тоже выглядит очень хорошо, нет такого, что ЦСКА прямо на голову сильнее. Эти две команды показывают более взрослый, зрелый баскетбол, стабильный в большей степени. Всё-таки в «Локомотиве-Кубань» и «Зените» есть молодые ребята, иногда где-то сбиваются на хаотичный баскетбол.

А если говорить вот о такой зрелости, наверное, ЦСКА первый будет сейчас, на сегодняшний день, УНИКС — следом», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.