«Тонкий и деликатный момент». Кириленко — о скандале между «Локомотивом» и Елатонцевым

Бывший игрок НБА и ЦСКА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о ситуации между «Локомотивом-Кубанью» и центровым Кириллом Елатонцевым.

«Это всегда очень сложный момент взаимоотношения игрока с контрактом и клубом. И здесь, конечно же, нужно дождаться каких-то официальных комментариев и от игрока, и от клуба, потому что не хочется жить в режиме слухов. Я был как на стороне одной, так и на стороне другой. Огромное количество нюансов.

Конечно, очень важно уважать свои контракты. Но, с другой стороны, тоже необходимо прислушиваться и к игрокам. Для нас Елатонцев — это ключевой игрок и будущее национальной сборной, талантливый парень, который огромное количество призов уже собрал и доказал, что на него можно рассчитывать в спортивном плане. Но также и «Локомотив» для нас ключевой большой клуб, который и воспитывает резерв, и играет хорошо.

Поэтому это очень тонкий, деликатный момент. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы две стороны смогли договориться и всё-таки как-то услышали друг друга», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.