Главная Баскетбол Новости

Владимир Дёмин предположил, попадёт ли Егор на Матч восходящих звёзд НБА

Владимир Дёмин предположил, попадёт ли Егор на Матч восходящих звёзд НБА
Комментарии

Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценил возможность сына попасть на Матч восходящих звёзд НБА, который ежегодно проходит в рамках звёздного уикенда.

«Если честно, не особо знаю принцип отбора на Матч восходящих звёзд. Но если дела пойдут дальше в подобном ключе, скорее всего, у Егора не будет вариантов туда не попасть», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что в последнем матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс» Дёмин набрал 23 очка, сделал девять подборов и пять передач. Все свои очки Егор записал на свой счёт во второй половине. «Бруклин» уступил сопернику с результатом 103:115.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис
