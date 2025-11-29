Президент ЦСКА Ватутин прокомментировал возможное введение Fan ID в Единой лиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о возможном введении Fan ID в Единой лиге ВТБ.

«Положительным эффект от введения Fan ID точно быть не может, просто потому что ничего нового и привлекательного болельщикам не обещают. Потери и дополнительные затраты на системы контроля прохода при этом неизбежны.

Fan ID вводился в футболе в стремлении обеспечить безопасность зрителей, оградить от хулиганов, но такой проблемы в баскетболе не было и нет. Но уже слышу контраргумент из серии «каждый кулик своё болото хвалит», — приводит слова Ватутина издание «Ведомости».

Fan ID, или паспорт болельщика, — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем его обладателя для посещения футбольных матчей.