Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент ЦСКА Ватутин прокомментировал возможное введение Fan ID в Единой лиге

Президент ЦСКА Ватутин прокомментировал возможное введение Fan ID в Единой лиге
Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о возможном введении Fan ID в Единой лиге ВТБ.

«Положительным эффект от введения Fan ID точно быть не может, просто потому что ничего нового и привлекательного болельщикам не обещают. Потери и дополнительные затраты на системы контроля прохода при этом неизбежны.

Fan ID вводился в футболе в стремлении обеспечить безопасность зрителей, оградить от хулиганов, но такой проблемы в баскетболе не было и нет. Но уже слышу контраргумент из серии «каждый кулик своё болото хвалит», — приводит слова Ватутина издание «Ведомости».

Fan ID, или паспорт болельщика, — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем его обладателя для посещения футбольных матчей.
Материалы по теме
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Эксклюзив
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android